Massimo una settimana e il silenzio diventerà assenso. Chi fra i giovani big viola non crede nel progetto, chi ha prospettive e sogni superiori, lo dica, faccia come Milan Badelj, si tiri fuori, pubblicamente faccia sapere di voler andare altrove. Altrimenti la Fiorentina chiuderà le porte, tenendo dentro tutti e dieci i giocatori che ha individuato come titolari del prossimo futuro.



PEZZI PREGIATI - Chiesa e Veretout, offerte indecenti non sono arrivate, fin qui, ma potrebbe presto scatenarsi un’asta ed esiste una preoccupazione sotterranea sul loro conto. Ecco perché la Fiorentina ha chiesto a tutti di fare in fretta. Chi vuol parlare o ha qualcosa da dire lo faccia adesso.