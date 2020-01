Pedro è senza dubbio il grande flop del calciomercato italiano, non solo della Fiorentina, viste le grandi aspettative sul brasiliano, che ha collezionato solo pochi minuti in Serie A, senza lasciare alcun ricordo del suo passaggio. Dopo i tanti problemi fisici e le normali difficoltà di ambientamento, la punta sembra aver già deciso il suo futuro, ovvero il ritorno in patria, dove nonostante il periodo difficile, ha ancora molti estimatori. Tante squadre brasiliane se lo sono combattute, Gremio e Flamengo su tutte, anche se è stata la volontà del giocatore a fare la differenza.



TRATTATIVE - Con l’arrivo alla Fiorentina di Cutrone, la trattativa in uscita per Pedro ha registrato una ulteriore accelerata, visto che il ragazzo è stato escluso per due volte dai convocati di Iachini, e sembra essere sostanzialmente scomparso da ogni rotazione. Come raccolto da Calciomercato.com, oggi è atteso a Firenze l’agente del giocatore, intenzionato a chiudere nelle prossime 24-48 ore il trasferimento del ragazzo. Pedro ha scelto il Flamengo, sia per tornare nella sua Rio De Janeiro, sia per il blasone dei rossoneri, freschi campioni di Libertadores. La Fiorentina, dal canto suo, è pronta a lasciar partire il giocatore, ma non è ancora convinta della formula, visto che sicuramente vorrà rientrare dell’investimento di 13 milioni fatto in estate, ma vorrebbe un diritto di recompra o una percentuale sulla futura rivendita, per tutelarsi in caso di rinascita del ragazzo. La trattativa è già ben intavolata, con una base di partenza di 14 milioni che i brasiliani verseranno nelle casse viola, nelle prossime ore si limeranno i dettagli e Pedro potrà tornare in patria.