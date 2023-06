. Dopo la Roma, anche laha perso in finale contro il West Ham. Niente Europa League, niente Conference e per i viola niente Coppa Italia., aspettando e ripartendo, e ha avuto ragione grazie alla buona qualità di Paquetà e Bowen. E’ una sconfitta che fa male, ma non può togliere tutto dalla stagione dei viola, capaci di giocare 60 partite stabilendo un record.- La strategia è apparsa subito con chiarezza:. Se sul prato dell’Eden di Praga c’era una squadra del vecchio stile del calcio italiano era quella inglese, non certo la Fiorentina. I londinesi aspettavano i viola dietro la linea della palla con nove uomini, talvolta con dieci, compreso il centravanti Antonio. La squadra di Italiano teneva palla, ma senza alzare il ritmo come aveva fatto nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, era più circospetta, più attenta a non perdere palla in uscita perché sapeva che, se fosse successo, il West Ham l’avrebbe punita. Impostava Ranieri, preferito dal tecnico ai più esperti Igor e Martinez Quarta. Ma ancora più spesso arretrava Amrabat per far partire l’azione. Su nessuno dei due viola c’era la pressione inglese.. Si sono visti poco Paquetà e Bowen (utile però in fase difensiva), pochissimo Antonio e Benrahma. Nella Fiorentina funzionava bene, ma alla manovra viola mancava la velocità per sorprendere la difesa inglese. Con tanti giocatori in fase difensiva, il West Ham raddoppiava (e in qualche occasione triplicava perfino) il controllo su Gonzalez, mentre dall’altra parte non concedeva la profondità a Kouame, che così diventava meno incisivo.- In 45' la squadra di Londra è arrivata alla conclusione solo due volte, con un tiro morbido di(parato senza problemi da Terracciano) e uno più pericoloso di(uscito fuori di poco), tutt’e due dalla distanza. La vera occasione è stata della Fiorentina nei minuti di recupero:. In quell’azione, il serbo si è fatto male e a inizio ripresa è entrato Cabral, il capocannoniere della Conference. C’era stato un brutto episodio a metà primo tempo: dalla curva inglese piovevano bicchieri, scarpe e accendini vari quando. E’ stato medicato ed è tornato in campo con una fascia viola intorno alla testa.. Rimessa laterale lunghissima, una decina di metri oltre la linea di metà campo, difesa viola tutta scoperta, completamente disattenta, controllo in area di Bowen,che stava cercando affannosamente di recuperare, Del Cerro Grande non se n’è accorto, ma il suo collega Munuera dal Var sì. Controllo al monitor, rigore, botta dell’algerino Benrahma, West Ham in vantaggio. Sono entrati Kehrer per Zouma (che non stava bene) e Saponara per Kouame per alzare il livello tecnico, ma senza riuscirci.- Con forza, coraggio e lucidità, la Fiorentina ha ripreso subito a giocare e ha riacciuffato il pareggio con una bella azione.. Il West Ham ha accusato il colpo, si è disorientato e la Fiorentina avrebbe dovuto approfittarne, ma la palla-gol capitata aè finita fuori di poco.è arrivato due volte al tiro (male),pure e Areola ha parato. Terzini e centrocampisti alla conclusione, dal centravanti Cabral, così come dal suo collega Jovic nel primo tempo, nessun cenno di vita in attacco., il migliore della difesa viola, è dovuto uscire per i crampi.. Mancava un minuto alla fine, si pensava ai supplementari quando Paquetà ha trovato il varco per lanciare. La difesa della Fiorentina aveva i piedi quasi sulla linea di metà campo e Biraghi teneva in gioco l’attaccante inglese., questa squadra prende troppo spesso questi gol. Non c’era più tempo per recuperare.