Fiorentina-West Ham (calcio d'inizio alle 21) è la finale di UEFA Conference League: si gioca alla Eden Arena di Praga, arbitra lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.







FIORENTINA - WEST HAM ore 21



Arbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Assistenti: Pau Cebrián Devís (ESP), Guadalupe Porras Ayuso (ESP)

Quarto ufficiale: Jesús Gil Manzano (ESP)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)



PRIMO TEMPO



45+5' - Annullato un gol alla Fiorentina. Jovic ribadisce in rete dopo il palo colpito da Kouamé, ma l'attaccante serbo parte da posizione di fuorigioco. Check del VAR, che conferma: la rete non è valida.



31' - Benrahma si tuffa al limite dell'area per cercare il fallo: l'arbitro del Cerro Grande non ci casca e ammonisce l'attaccante del West Ham per simulazione.