Casting per la porta in casa Fiorentina: Audero è un profilo che piace ad Italiano, ma da qualche ora il club doriano è tornato in possesso (contro-riscattandolo dal Lecce) del cartellino di Wladimiro Falcone. L’agente, in questo caso è Fali Ramadani, particolare da non trascurare, con una strada forse in discesa qualora la Fiorentina volesse provare ad affondare davvero la trattativa per il numero 1.