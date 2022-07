Nella giornata di ieri si è registrato un ulteriore addio in casa Fiorentina, un altro giocatore che lascia il ritiro austriaco di Mils per accasarsi nella sua nuova squadra. Stiamo parlando del centrale difensivo Jacob Rasmussen che, arrivato a Firenze nell’estate del 2019, non è mai entrato a pieno nel progetto gigliato. Il difensore, che era presente già nel ritiro di Moena, non ha convinto il tecnico Italiano che adesso ha optato per mandarlo a giocare altrove nuovamente in prestito.



Secondo quanto riportato quest’oggi dal potare sportivo olandese 1908.nl per lui si avvicina il trasferimento al Feyenoord: al momento infatti il giocatore si troverebbe già a Rotterdam per le visite mediche e la firma sul contratto. La trattativa dovrebbe concludersi già entro il fine settimana, ed il giocatore dovrebbe trasferirsi nel club di Eredivisie sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore degli olandesi. Nonostante qualcuno aveva ipotizzato che il ’97 potesse tornare utile a Italiano durante l’anno, soluzione assai improbabile per quanto visto finora, il giocatore ha optato per i trasferimento e per provare a giocarsi le sue carte altrove.