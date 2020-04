Daniel Bertoni, ex centrocampista argentino che ha vestito la maglia della Fiorentina dal 1980 al 1984, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha voluto consigliare due colpi in entrata alla Viola: Lucas Alario, attaccante del Bayer Leverkusen, e Robert Rojas, difensore classe '96 del River Plate.