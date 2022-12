Contatti in corso tra Fiorentina e Reggina in vista della riapertura del mercato.



Viola e amaranto, già protagonisti in estate dello sbarco temporaneo in Calabria dei giovani Eduard Dutu e Vittorio Agostinelli, starebbero per intavolare un'altra trattativa simile.



La Reggina vorrebbe infatti portare alla corte di Pippo Inzaghi il pilastro del centrocampo della Primavera viola Alessandro Bianco, ovviamente sempre a titolo temporaneo. Percorso inverso, invece, farebbero sia Dutu che Agostinelli, mai scesi in campo nel corso del loro semestre in riva allo Stretto e pronti a rientrare alla casa madre.



Ne dà notizia TuttoB.com.