Fiorentina-Atalanta, almeno sulla carta, potrebbe essere una delle gare più avvincenti della giornata, e in tanti non si sono voluti perdere lo spettacolo. Sugli spalti dello stadio Franchi, infatti, si sono visti David Pizarro, grande ex viola, e Luciano Spalletti, mister ex Inter, che tanto piace a Rocco Commisso, che lo vorrebbe la prossima stagione.