10 milioni di euro sono troppi per la clausola rescissoria di Vincenzo Italiano? Sì, ma non è detto che servano solo cash per trattare la sua rescissione. La stessa Fiorentina per svincolarlo dallo Spezia, infatti, non pagò interamente la sua clausola rescissoria, ma girò alla società ligure il cartellino di Hristov come contropartita dell'affare.