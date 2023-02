Porta fortuna l’urna di Nyon alla Fiorentina che pesca come meglio non potrebbe in vista degli ottavi di Conference League dopo aver superato lo Sporting Braga nei playoff. I Viola pescano infatti il Sivasspor, dodicesima forza del campionato turco. Squadra gigliata che dunque torna in Turchia per la manifestazione dopo aver sfidato due volte l’Istanbul Basaksehir nei gironi. I turchi di Sivas, come detto, non se la passano benissimo in campionato, dove si trovano al dodicesimo posto, a soli due punti dalla zona retrocessione, nonostante abbiano trovato 3 vittorie nelle ultime 4 gare di campionato prima dello stop per il tremendo terremoto. Diverso il discorso in Conference League, dove i turchi si sono portati a casa il girone con 11 punti superando Cluj, Slavia Praga e Ballkani. Ricordiamo che la Fiorentina giocherà l’andata al Franchi il 9 marzo e il ritorno a Sivass il 16, esattamente una settimana dopo.



LO SCHIERAMENTO TATTICO - La squadra di Calimbay si schiera con un 4-3-3 in cui il metronomo di centrocampo è Isaac Cofie, vecchia conoscenza della nostra Serie A. In alternativa, il Sivasspor può disporsi anche con un 4-1-4-1 in base alle circostanze che richiede la partita.



IL TOP PLAYER - La stella è l'attaccante Yatabarè, attaccante maliano che, nonostante i 37 anni, è capocannoniere stagionale con 11 reti. Ma c'è anche una vecchia conoscenza dei giocatori di FIFA. Si tratta di Ahmed Musa, velocissimo attaccante arrivato in estate a titolo gratuito con un passato a Leicester. I gamer lo ricordano per il suo scatto bruciante che risultava spesso decisivo col pad in mano. Ma occhio al difensore greco Goutas, nel giro della nazionale.