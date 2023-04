Il dirigente UEFA Michele Uva è intervenuto a Radio Bruno Firenze dove ha parlato del presidente della Fiorentina Rocco Commisso: "Stadio? L'importante è che sia fruibile per i tifosi, indipendentemente che sia o meno di proprietà del club, la formula varia da città a città. Oggi lo stadio deve essere confortevole e che avvicini le famiglie. Vedere la partita sotto l'acqua non è accettabile oggi. Franchi? Ahimé, è un problema che non riguarda solo Firenze. Lo stadio deve essere smart e sostenibile e in Italia bisogna accelerare. Commisso? Fa parte della generazione d'investitori con una passione per l'Italia. Discorso molto diverso dai fondi d'investimento, che lo fanno solo per business. Firenze come altre realtà ha un grande investitore ma che ha grande passione, che permette anche di investire su vari ambiti. Viola Park? Non l'ho visto personalmente ma posso dire che un grande centro sportivo porta diversi punti a fine anno"