Come si legge su La Nazione (Firenze), la Fiorentina aspetta il via libera di Italiano prima di muoversi per cercare di acquistare un regista di valore. Le prestazioni di Pulgar in Copa America hanno destato interesse, e piacciono anche Amrabat e Castrovilli da mezzali. C'è stima per Bonaventura e voglia di valutare bene Duncan e Benassi in ritiro. Dunque nessuna sorpresa se il mercato dei centrocampisti è fermo, così come quello delle ali, ruolo nel quale vanno valutati Kokorin e Callejon.