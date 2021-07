Il Corriere Fiorentino in edicola oggi fornisce un approfondimento sul ritiro della Fiorentina, in programma come di consueto a Moena, in Trentino, dal 17 al 31 luglio. In particolare, si possono leggere le prime indiscrezioni riguardo alle date delle quattro amichevoli che verranno giocate: sotto gli occhi di mille tifosi, la Fiorentina scenderà sul prato dello stadio "Benatti" per le prime sgambate stagionali.



AVVERSARI - Il sito ufficiale viola ha comunicato quanto segue: ​



"La prima gara si giocherà contro la formazione tedesca dell’ Ostermunchen (Prima categoria / Germania) martedì 20 luglio, la seconda sfida amichevole il 25 luglio contro la Polisportiva C4 di Foligno (Promozione) poi nella seconda settimana di ritiro il 29 luglio la partita contro il Levico Terme (Serie D, dopo aver vinto il campionato di Eccellenza) e quindi l’ultimo match del torneo venerdì 30 luglio contro la VirtusVecomp Verona (Serie C, il vice allenatore è Alessandro Gamberini, storico ex viola)"