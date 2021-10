Lorenzo Venuti parla da capitano senza fascia. In un'anticipazione di un'intervista realizzata con il terzino da RTV38, si parla del tema relativo al mancato rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic:



"Vorrei tranquillizzare tutto l'ambiente, la squadra non si farà distrarre assolutamente dalla vicenda relativa a Dusan (Vlahovic, ndr). Sono tutte situazioni che riguardano lui e la società, noi come gruppo pensiamo al campo. Dusan è sempre concentratissimo e spende ogni sua energia per la squadra, sa che ovviamente il gruppo viene prima di tutto e tutti".