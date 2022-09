Assieme a Vincenzo Italiano, alla vigilia della partita di Conference League contro il Basaksheir, in conferenza stampa era presente anche il difensore gigliato Lorenzo Venuti. Queste le sue parole:



“Siamo consapevoli che andremo ad affrontare una squadra forte, abbiamo tanto rispetto per loro ma sappiamo anche qual è il nostro valore. Abbiamo preparato la partita nei minimi dettagli come al solito. Qualcosa ci sta mancando ma è solo attraverso il lavoro e quello che proponiamo in campo che riusciremo ad uscire da questi momenti di difficoltà.



Il difensore ha commentato anche l’ambiente che si troveranno davanti i viola domani sera: “Sicuramente sarà più o meno come quello di Twente. Dobbiamo noi esser bravi a gestire i vari momenti della partita: capire quando spingere e quando invece rallentare e rifiatare. Se vogliamo migliorarci sono convinto che questo sia lo step mentale da fare. Siamo preparati a tutto".



Venuti ha infine concluso: Da piccolo vivevo le partite europee da raccattapalle, è un orgoglio esserci arrivato come giocatore. Le critiche che mi piovono sempre addosso? Nel calcio ci stanno, Parlando dell’errore che ho fatto a Udine, mi prendo le mie responsabilità. Quando sono costruttive le accetto, sono per me uno stimolo per migliorarmi ancora e magari prendermi una rivincita su chi dice che non sono da Fiorentina".