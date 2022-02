Lorenzo Venuti, terzino della Fiorentina, è intervenuto a Dazn dopo la sconfitta casalinga con la Lazio: "La sconfitta è una battuta d'arresto come anche altre, la cosa che può confortare è che dopo ogni sconfitta ci siamo sempre rialzati, senza perdere la testa. Lavorando credo che ci riusciremo anche con questa. Risultato troppo pesante? Leggere tre a zero è brutto e credo che sotto questo punto di vista si possa migliorare, imparando a perdere e tenendo le partite vive fino alla fine, senza sbracare in questo modo. Dobbiamo cercare il lato positivo, imparando dagli errori per migliorare. Ma c'è tanto di buono in questa Fiorentina".