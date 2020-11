Lorenzo Venuti, terzino della Fiorentina, ha parlato a La Repubblica:



PRANDELLI - "Prandelli ci ha fatto un discorso iniziale parlando di Ribery e di quella gara col Bayern Monaco in Champions nel 2010, facendo anche una battuta a Franck. Ecco, gli vorrei dire: guarda mister che in quella sfida c’ero anche io! Ero dal lato della curva Ferrovia a fare il raccattapalle e ricordo bene il gol di Vargas e purtroppo anche quello di Robben. Stare a contatto coi tuoi idoli, per me era come toccare il cielo con un dito".



BENEVENTO- "È nel destino. Dopo la morte di Astori incontrammo proprio il Benevento. Non ho mai conosciuto Davide ma ricordo benissimo quella gara e quando mi fecero appendere la sciarpa del Benevento fuori dallo stadio: fu un momento veramente toccante. Benevento mi è rimasta nel cuore: la città, le persone, le amicizie che vanno oltre il calcio".



ALLENATORI- "Quando si cambiano gli allenatori bisogna farsi tutti un esame di coscienza, partendo da noi calciatori. Come squadra abbiamo sempre dato tutto per l’allenatore che c’era. La speranza è che con Prandelli vada tutto bene e si possa aprire un ciclo più lungo possibile".