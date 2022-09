Fiorentina-Verona (domenica 18 settembre alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la settima giornata di campionato in Serie A.



PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Mandragora, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouamé, Jovic, Sottil. All. Italiano.



VERONA (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Coppola; Terracciano, Ilic, Veloso, Doig; Lazovic; Henry, Lasagna. All. Cioffi.