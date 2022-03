Partito come riserva di Dragowski, in poco tempo Pietro Terracciano è riuscito a conquistarsi la maglia da titolare con il merito: chiamato in causa nel momento del bisogno, è riuscito sempre a dare massima, disponibilità, costanza e abilità. Con il polacco in partenza, il portiere infatti ancora non ha rinnovato il suo contratto con il club e molto probabilmente lascerà Firenze in estae, la Fiorentina ha cominciato una lunga serie di Casting per trovare il portirere del futuro.



L’edizione odierna de Il Corriere Fiorentina ha voluto fare il punto della situazione in casa viola, analizzando sia la situazione dell’attuale numero 1 viola che dei profili per il futuro. L’identikit porta verso un giovane che sia bravo anche con i piedi. Per questo motivo Meret del Napoli piace ma non entusiasma molto i dirigenti viola che però sarebbero disposti ad intavolare una trattativa se gli azzurri volessero inserire un eventuale scambio con Dragowski. Piacciono maggiormente profili come quello di Cragno (Cagliari) e Vicario, ora all’Empoli ma anche lui di proprietà dei sardi.



Poi c’è Carnesecchi, quest’anno a Cremona in prestito dall’Atalanta e titolare dell’Under 21, forse il prospetto più interessante, ma anche quello che ha maggiore concorrenza sul mercato. Non vanno infine dimenticati Provedel dello Spezia e Silvestri dell’Udinese: entrambi con un’età più avanzata rispetto ai precedente ma con buone abilità nell’impostazione dell’azione, caratteristica richiestissima da Vincenzo Italiano.