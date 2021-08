La Fiorentina ha bisogno di un nuovo capitano dopo la cessione di German Pezzella al Betis Siviglia. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è molto probabile che a dare l'annuncio sia Vincenzo Italiano nella conferenza stampa di domani, in programma per le 12:30. La fascia, a meno di sorprese, dovrebbe finire sul braccio di Cristiano Biraghi, che l'ha indossata nel precampionato in assenza di Pezzella, assente a causa del prolungato impegno con la Nazionale argentina. Biraghi ha un legame particolare con Davide Astori, che realizzò l'assist per il suo gol in Fiorentina-Chievo, l'ultima partita del povero DA13 prima del tragico 4 marzo 2018.