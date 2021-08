Almeno uno dei centrali titolari della Fiorentina 2020-2021 era destinato a salutare, e pensavamo proprio che fosse, ma il passo indietro del West Ham e la titubanza delle altre squadre inglesi interessate lo hanno convinto ad aspettare una stagione in più, prolungando il contratto di un anno (scadenza 2023). Questo semplicemente sposta di 365 giorni il problema, ma nel frattempo il giocatore guadagnerà il triplo, 2,5 milioni di euro, e la Fiorentina potrà tenere in rosa un semitop di reparto, per poi auspicabilmente vederne aumentare il valore e venderlo a una cifra maggiore rispetto a quella che sarebbe stata incassata adesso.Contento Milenkovic, contenta la dirigenza viola, contento soprattutto. Perché per giocare con 30 metri di campo alle spalle, una linea difensiva ha bisogno di un elemento come il serbo, strapotente fisicamente e in grado di tenere testa alla maggior parte degli avversari nel confronto diretto.. È un po' quello che faceva Martinnello Spezia, e che adesso Milenkovic farà per la Fiorentina. Il ragazzo sembra entusiasta, la coppia constuzzica la fantasia dei tifosi per freschezza e qualità.Consi parte da un presupposto differente. Le squadre che lo vogliono non titubano affatto, anzi sono pronte a fare offerte da capogiro per assicurarsi le prestazioni del numero 9 viola, ma(anche più lungo, ma con clausola). Specie dopo che il presidentesi è sbilanciato in maniera interessante ieri, assicurando di aver offerto il contratto più ricco della storia della Fiorentina e insistendo sul fatto che Vlahovic debba rimanere ancora un anno. Quindi, a meno che l'asta internazionale non raggiunga cifre indecenti, la Fiorentina continuerà ad affidarsi ai gol del suo attaccante. Quali cifre? Il presidente ha parlato di 100 milioni, la sensazione è che possa "bastare" un po' meno. Ma sono comunque tanti, forse troppi soldi per un giocatore sì devastante, ma solo negli ultimi sei mesi di campionato. Per questo rimanere a Firenze non è una costrizione, come lo fu con. All'attuale bianconero, giocatore già affermato, era stata promessa la cessione dalla precedente proprietà.