La Repubblica, nell'edizione fiorentina, dà conto dell'iniziativa del Fiorentina Store accanto allo stadio Franchi: con 20 euro si può cambiare la vecchia maglia numero 9 di Dusan Vlahovic con quella del nuovo attaccante, Cabral. Un modo per guardare avanti, ma non è detto che questo renda meno difficile l'impatto con la Lazio alla ripresa del campionato.



TENSIONI - ​"La cessione di Vlahovic alla Juve ha inasprito i toni e anche dalla curva Fiesole per la prima volta c’è stata una presa di distanza netta rispetto all’operato della società. Contro la Lazio però il tifo più caldo sarà assente perché, nonostante il ritorno al 50% della capienza, gli ultras continueranno nella loro scelta di restare fuori. Almeno fino a quando non si vivrà lo stadio almeno al 75%".