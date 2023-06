La Fiorentina è al lavoro per rinforzare diversi ruoli della rosa allenata da Vincenzo Italiano. Fra questi c'è anche il ruolo del portiere e il tecnico viola ha fatto un nome in particolare alla dirigenza: quello di Guglielmo Vicario. Non un'operazione facile, dato che sul ragazzo ci sono addirittura Inter, Napoli, Manchester United, Brighton e Bayern.



PREZZO - Un profilo, quello del classe '96, che il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi non ha alcuna intenzione di svendere. Per portarlo a casa servono circa venti milioni. "La Fiorentina ci sta lavorando sopra con la determinazione che di solito si usa quando l’operazione interessa davvero: Vicario rappresenterebbe il presente-futuro della squadra di Italiano ed è logico che serve un investimento di un certo tipo per dare concretezza al progetto", questo quanto scrive il Corriere dello Sport.