Presente nella lista dei convocati per il raduno della Nazionale italiana di Roberto Mancini, l’estremo difensore dell’Empoli Gugliemo Vicario ha parlato ai microfoni di RaiSport. Il classe ’95 di proprietà del Cagliari è da tempo sotto osservazione della Fiorentina e chissà se in quest’estate non possa arrivare a vestire la maglia viola. Queste le sue parole:



“Sono molto emozionato per la convocazione con la Nazionale che voglio dedicare ai miei genitori. Loro saranno orgogliosi così come lo sono io. La Fiorentina nel mio futuro? Il futuro di Vicario si scrive tutti giorni con il lavoro, il sacrificio e l’impegno. Il mio obiettivo è cercare di superarmi giorno dopo giorno e di migliorarmi giorno dopo giorno. Prenderò quello che mi merito”.