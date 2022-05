Ore calde in casa Fiorentina, nelle prossime ore la dirigenza viola dovrà prendere una delle prime importante decisioni in previsione della prossima importante stagione, quella del ritorno in Europa. Entro domani infatti dovrà essere presa una decisione sul futuro di Lucas Torreira: il 31 maggio è la data ultimatum per poter esercitare il riscatto e prendersi il giocatore che tanto bene ha fatto nel corso dell’ultima stagione. Nel caso in cui dovesse arrivare un divorzio tra le parti, il club gigliato dovrà subito mettersi alla ricerca di un sostituto all’altezza: i viola la prossima stagione saranno impegnati su tre fronti – campionato, Coppa Italia e Conference League – e non possono assolutamente rischiare di sbagliare.



Dopo l’inaspettata rottura tra il club e l’entourage del centrocampista negli ultimi giorni, con Barone attualmente negli Stati Uniti, il direttore sportivo viola Daniele Pradè starebbe provando a ricucire lo strappo. Le cause sono note a tutti, con la società decisa a chiedere uno sconto all’Arsenal, proprietario del cartellino dell’uruguaiano: al centro di tutto i soldi da dare agli inglesi, lo stipendio del giocatore e le commissioni da pagare a Pablo Bentancur. C’è un riscatto fissato a quindici milioni di euro con l’Arsenal che la Fiorentina sta cercando di abbassare. Poi c’è anche un contratto da sottoscrivere a cifre che soddisfino le richieste del calciatore uruguaiano e che venga accettato anche dal club viola. E infine c’è la commissione da girare al procuratore Bentancur. Tutto era stato prestabilito, ma tutto è tornato in ballo con il passare delle settimane.



La partita ancora non è definitivamente chiusa, come poteva far presagire lo strappo che si è materializzato subito all’indomani della vittoria sulla Juventus, mentre invece valeva e vale ancora l’idea che si possa andare avanti insieme: nelle prossime 24 ore avremo sicuramente novità e sapremo se il matrimonio tra Fiorentina e Torreira continuerà ancora o meno.