Fiorentina-Viktoria Plzen, le pagelle di CM: eroe Nico Gonzalez, Dodò non si ferma mai, Belotti a secco

: mai sollecitatosi sente bene e si vede, macina una quantità impressionante di chilometri e serve cross a profusione dalla destra, oltre a far espellere Cadu. Bella gara. Dall’88’ Faraoni 6: muscoli al servizio della causa: se la cava col mestiere in una serata in cui di lavoro ce n’è piuttosto poco: quello con Chory sembra più un match di vale tudo che una partita di calcio e lo vince alla grande lui: mette dentro un numero impressionante di traversoni, non proprio tutti vanno a bersaglio. Mette anche il sigillo sulla seconda semifinale europea consecutiva. E questo forse conta di più

: chiude con un buon pallone in verticale una gara in cui amministra con la consueta pulizia. Dal 65’ Lopez 6: più aggressivo rispetto ad Arthur, entra benesfiora la rete con una giocata da Cirque du Soleil, dà vivacità alla manovra andando spesso in verticale. Ma diversi errori tecnici li fa anche lui.si presenta con un siluro che Jedlicka non riesce a controllare. Dà grande fastidio anche in avanti: la Fiorentina cambia dal suo ingressosi divora un gol, non salta mai l’uomo, è in ritardo di condizione, 90 minuti da peggiore in campo. Poi dal nulla su un corner buca Jedlicka in una serata che si stava facendo durissima. Eroe.: quando imbocca il binario giusto è imprendibile, ma continua a peccare nelle scelte negli ultimi metri di campo

: una ventina di minuti di buon livello con qualche pallone perso e giocate fra le linee. Poi si fa male e gioca col freno tirato. Da lì sparisce.: galleggia fra le linee senza rubare l’occhioin conferenza aveva dichiarato di voler lasciare il segno. Gioca col napalm ai piedi, un fenomenale Jedlicka e la traversa gli negano il gol nel primo tempo.spreca una clamorosa occasione in avvio, poi prende anche un palo confermando la maledizione del gol che lo continua a perseguitare. Nel secondo tempo si incupisce e non lo si vede praticamente più. Italiano lo aveva caricato di responsabilità, ne è uscita l’ennesima gara generosa ma a secco di reti, e per un centravanti non può andar bene. Dall’88’un paio di belle accelerazioni, un assist messo a referto. Decisivo

: perde in extremis una pedina fondamentale come Bonaventura ma per il resto conferma le anticipazioni della vigilia. La Fiorentina gioca un primo tempo di altissimo livello e solo un super Jedlicka e tanta sfortuna inchiodano la gara sul pareggio. Il secondo tempo, invece, è ampiamente rivedibile considerando la caratura dell’avversario e l’espulsione a favore. Ai supplementari emerge il gap tecnico con gli avversari e conquista le semifinali, ma la Fiorentina non è ancora guarita.Jedlicka 7; Hranac 7, Hejda 6,5, Jemelka 7; Kopic 5,5 (106’ Mosquera SV), Kalvach 6,5 (100’ Dweh 6), Cerv 6,5 (90’+4 Traoré 5,5), Cadu 5; Sulc 5, Vydra 5,5 (Kliment 6); Chory 6 (70’ Reznik 6). All. Koubek 7