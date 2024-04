La, ma in generale tutto il calcio italiano ha bisogno di un successo per chiudere prima il discorso semifinali di, e in seconda battuta per dare una spallata pressoché decisiva al ranking stagionale, che consentirebbe a quel punto di festeggiare la quinta squadra di Serie A in Champions League nel 2024/25 con il passaggio del turno dell'Atalanta, che parte dallo 0-3 ottenuto in casa del Liverpool.I viola devono dunque battere i cechi delin casa dopo lo 0-0 della gara d'andata alla Doosan Arena. Si affrontano due squadre ancora imbattute nel torneo, addirittura i rossazzurri del tecnico Miroslav Koubek hanno subito nell'edizione di quest'anno appena una rete in nove partite. "I rigori non sono un obiettivo, ma solo una possibilità", ha detto il tecnico, che ha parlato della squadra viola come il Barcellona d'Italia. A Vincenzo Italiano il compito di rispettare il pronostico.

, mentre Mbala Nzola non risulta disponibile a causa di problemi personali. Fiducia dunque ad, non al meglio ultimamente, al fianco di Mandragora. Tornano Dodo' a destra in difesa e Kouamé a sinistra in un attacco completato da Beltran, Gonzalez e. Per i cechi rientra Kopic sulla fascia, per il resto giocano i titolari con le puntee Vydra supportate da Sulc.

: Jedlicka; Hejda, Jemelka, Hranac; Kopic, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc, Vydra; Chory. All. Koubek.: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano.: Gil Manzano (Spagna)