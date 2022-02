Questa sera, con fischio d’inizio alle ore 18, la Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà sul campo del Gewiss Stadium per affrontare l’Atalanta di Giampiero Gasperini, in quella che sarà una sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia: chi vince stasera affronterà la vincente dell’ultimo quarto tra Juventus e Sassuolo.



L’edizione odierna del Corriere Fiorentino, volendo fare un’analisi della delicata sfida a cui è attesa la squadra gigliata, si sofferma su un paio di concetti confermati dai precedenti in campionato. Concetti che nonostante il divario tecnico tra le due squadre fa ben sperare la Fiorentina e i sui tifosi. Infatti, nonostante tutto in campionato i viola contro i bergamaschi hanno colto una delle prime vittorie esterne, cosi come una delle più convincenti e positive prove nonostante le defezioni della vigilia. D’altronde ultimamente tra Atalanta e Fiorentina la rivalità e molta, e ogni sfida è un modo per ribadire le proprie ambizioni agli odiati avversari.



Un’ulteriore spunto, ma direi anche viene guardando i risultati conseguiti finora, soprattutto quelli dopo aver subito pesanti sconfitte. La squadra di Vincenzo Italiano ha sempre avuto una reazione dopo ogni sconfitta, non ultimo appunto la vittoria in Coppa contro il Napoli arrivata dopo la debacle di Torino contro i granata di Ivan Juric, e questo lascia ben sperare. Quel che è certo è che l’allenatore vuol voltare pagina e lasciarsi alle spalle le scorie di un mercato invernale i cui arrivi devono ancora inserirsi a pieno nei meccanismi di squadra.