Giornata di visite mediche in casa Fiorentina: dopo aver accolto Luka Jovic - atterrato in Italia in mattinata - pochi minuti fa è stato il turno di Pierluigi Gollini. Il nuovo portiere viola ha effettuato una prima parte di test fisici a Coverciano, per poi spostarsi in una clinica privata in centro dove ad accoglierlo c'erano circa una trentina di tifosi viola. In queste ore Gollini sta svolgendo la seconda parte di visite, in attesa di mettere la firma sul contratto.



LE PRIME PAROLE - Prima della seconda parte di visite mediche, Gollini ha rilasciato le prime parole da giocatore della Fiorentina: "Sono contentissimo non vedo l ora di raggiungere i compagni".