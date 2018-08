Kevin Mirallas, uno degli ultimi due colpi di mercato della Fiorentina, è giunto di primo mattino a Careggi per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà ai viola per la prossima stagione. Il belga arriva dall'Everton con la formula del prestito con diritto di riscatto. E a breve è atteso in città anche il croato Marko Pjaca, proveniente dalla Juventus e arrivato in Toscana con la medesima formula.