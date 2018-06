Tutto in poche ore. Pantaleo Corvino è riuscito a mantenere silenzio la pista slovacca, setacciandola senza far rumore. Nel giro di un pomeriggio ha concluso l’affare, concretizzando l’arrivo dell’ultima pedina per completare la difesa, in attesa della cessione di Maximiliano Olivera. David Hancko è il primo sussulto di mercato della Fiorentina, proprio mentre l’ambiente attendeva l’arrivo di Tomas Soucek. Adesso bisognerà concentrarsi sulle priorità: il portiere, il regista e l’esterno d’attacco. Ma la scommessa è stata piazzata.

L’OPERAZIONE – Tre milioni e mezzo allo Zilina – la società dalla quale la Sampdoria prelevò Skriniar – per battere la concorrenza delle spagnole e di altre italiane e completarne il tesseramento a titolo definitivo. La Fiorentina è stata la più decisa, inserendo nell’accordo alcuni bonus per raggiungere la cifra di quattro milioni. Il giocatore è partito giovedì sera alla volta dell’Italia, dopo aver salutato al campo d’allenamento e ringraziato la sua ex squadra, che intanto con un comunicato confermata l’ufficializzazione già diramata dai toscani.



UN PERCORSO GIÀ VISTO – Sulle orme di Nikola Milenkovic, questo viene da pensare. Il difensore serbo, un anno fa, sbarcò a Firenze dal Partizan Belgrado, venendo progressivamente inserito da Stefano Pioli, che lo fece esordire addirittura a dicembre, prendendosi il posto da titolare e, dulcis in fundo, passando dalla panchina in Under-21 a un posto nei ventitré attualmente in Russia. Con la speranza che il successo possa ripetersi.



@brunettweet