La Fiorita 1967 ha raggiunto, nella serata di ieri, un accordo con Alessandro Cattelan, noto conduttore televisivo e radiofonico. Alessandro Cattelan, da grande appassionato del calcio mondiale, aveva manifestato attraverso i propri social network il suo interesse verso la partecipazione della squadra di Montegiardino in Champions League e dopo un breve contatto con il Presidente favorito dall’amicizia con Damiano Tommasi si è deciso di proseguire nell’iter per il tesseramento. Cattelan, che può essere considerato a tutti gli effetti un calciatore in quanto già tesserato del Derthona Calcio, ha svolto le visite mediche, è risultato idoneo e sarà a disposizione di Gianluca Procopio con il numero 2. L’auspicio è che la partecipazione alla Uefa Champions League di Alessandro Cattelan possa portare visibilità al club ma anche al movimento calcistico sammarinese e al nostro paese. La trasferta della squadra gialloblù sarà inoltre seguita dalle telecamere di Sky Sport e da Alessandro Alciato che allo stesso modo farà parte del gruppo.



Il lavoro del Direttore Sportivo Gianluca Bollini proseguirà fino al termine ultimo stabilito dalla Uefa per la consegna delle liste, con l’arrivo di Ivan Buonocunto e Emiliano Olcese chiamati a rinforzare l’attacco e l’inserimento in lista di Damiano Tommasi a centrocampo il prossimo innesto dovrebbe essere per il reparto difensivo.