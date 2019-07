Seconda amichevole per la Fiorentina dal ritiro di Moena, dove è rimasto un gruppo di giovani giocatori, allenati da mister Emiliano Bigica. La squadra viola ha affrontato il Real Vicenza, squadra creata per unire i giocatori attualmente senza squadra ed in cerca di contratto, vincendo per 6-1. Le reti dei viola sono state messe a segno da Gori, Marozzi, Spalluto, Kukovec e una doppietta di Simic.



Fiorentina primo tempo: Ghidotti; Pierozzi E., Illanes, Baroni (C), Zanon; Marozzi, Schetino, Gorgos; Pierozzi N., Gori, Maganjic



Fiorentina secondo tempo: Ghidotti; Pierozzi E., Illanes, Baroni, Simonti; Hanuljak, Fiorini, Pierozzi N.; Simic, Gori, Kukovec