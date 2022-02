Sabato sera contro il Sassuolo, a circa un mese dal suo arrivo a Firenze l’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha messo a segno il suo primo gol con la maglia viola: una rete inutile per il risultato ma importante per il futuro del brasiliano. In poco meno di 120 minuti, questo il minutaggio del numero 9 dal suo arrivo a Firenze, dopo l’opaca prestazione con la Lazio ha confezionato un assist e un gol nelle successive due partite. Non si può certo affermare che sia già entrato nei meccanismi della squadra di Vincenzo Italiano, ma i dati confermano il trend positivo e fanno ben sperare i tifosi viola.



Molto probabilmente mercoledi contro la Juventus, vista l’importanza e la delicatezza della sfida, il tecnico in mezzo al tridente sceglierà nuovamente Krzysztof Piątek. Forse per l’esperienza maturata negli anni passati in Serie A o forse per l’ottimo rendimento avuto fin dal suo arrivo, infatti il polacco parte una spanna avanti rispetto al compagno di squadra. Questo non vuol dire che con il tempo e con il duro lavoro sul campo, “ingrediente” preteso a gran voce da Italiano, Cabral in futuro non possa invertire le gerarchie e conquistarsi il posto da titolare fisso. In tutto questo la Fiorentina gongola: dopo la cessione di Vlahovic erano tante le critiche sui due rimpiazzi del serbo, rimpiazzi che giornata dopo giornata stanno confermando di poter dire la loro con questa maglia.