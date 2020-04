Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 della Fiorentina, con 8 gol a segno nella sua prima stagione tra i grandi, è una stellina del futuro per i viola. Come racconta il Corriere Fiorentino, dopo un momento complicato, vista la positività al Coronavirus, ora che è guarito il ragazzo ha in testa solo due cose, il campo e il rinnovo. Vlahovic è molto ambizioso, e come Commisso vuole riportare la Fiorentina tra le sette sorelle del calcio italiano, legandosi ai colori viola molto a lungo. L'altro sogno è quello di condurre la sua Serbia al prossimo europeo, ormai 2021, battendo nello spareggio la norvegia di Haaland.