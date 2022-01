"Mr. Commisso è, soprattutto, un uomo serio e un grande presidente, che sa quello che vuole in ogni momento. È molto ambizioso. Ovviamente non ho nulla contro la sua volontà, perché fa tutto parte del lavoro. Non mi tiro mai indietro, non è nel mio carattere. Inseguo gli standard più elevati in tutto.Cosìnella sua ultima intervista, rilasciata in Serbia a politika.rs. Sono parole importantissime per la Fiorentina e i suoi tifosi, che in realtà hanno sempre sperato in un dietrofront rispetto a quanto ufficializzato all’inizio dell’ottobre del 2021: l’attaccante non rinnoverà. Eppure, non c’è stata nessuna frattura. Né con la squadra, né con i tifosi, che dopo un breve, comprensibile momento di freddezza hanno sempre inondato di amore questo sorprendente centravanti.. E il ragazzo non fa che ripetere che vuole a tutti i costi portare la Fiorentina in Europa. Se non è attaccamento questo……per la Fiorentina. Sia chiaro che lo stipendio che richiede Vlahovic (in Inghilterra sono sicuri che si arrivi addirittura a) per chiunque voglia avvalersi del suo sinistro spietato, è congruente ai numeri e alle cifre che si leggono in giro di questi tempi per giocatori di questo calibro.. Ma il presidente Commisso era pronto veramente a ricoprire d’oro Vlahovic, con una spesa lorda di poco più di, ovvero, riportando al netto, 4 milioni ogni anno, con un. Di gran lunga il giocatore più prezioso nella storia della Fiorentina: niente da fare, un rifiuto abbastanza netto da parte dell’entourage, evidentemente ancora un po’ seccato dal passaggio sfumato all’Atletico Madrid in estate. I Colchoneros erano pronti a pagare 6 milioni di ingaggio, adesso le cifre si sono gonfiate ulteriormente.(ipotizziamo, si badi bene, parliamo per assurdo setacciando entro i limiti del possibile). Altrimenti quelle riportate sopra saranno solo tracce di una speranza effimera.E con esso il momento del verosimile (non certo, alla luce delle parole di Dusan) addio di Vlahovic., consapevole che sì, le prestazioni del numero 9 lievitano continuamente, ma che di pari passo ci si avvicina alla scadenza fissata a giugno del 2023. Molto dipenderà dalla continuità che avrà il ragazzo nella seconda parte della stagione, visto cheLa Premier League sembra la destinazione più ovvia: blasone, top club, allenatori che farebbero carte false per averlo. In principio era il, che con Conte a maggior ragione vuole assicurarsi l’erede di Kane. Poi si è fatto il nome del, che in estate tornerebbe alla carica dopo il no di Guardiola a un attaccante nella finestra invernale. C’è, già rifiutato in precedenza, e c’è ilche uno sguardo a Firenze, dopo le recenti incomprensioni con, lo lancia volentieri in attesa di capirne di più da Tuchel e dal belga. Non solo: dalla Spagna le tre big hanno tutte Vlahovic nella loro lista, in Italia lacova da tempo il sogno di strappare un altro gioiello ai rivali viola, e in Germania c’è ilche prima o poi dovrà pensare al dopo-Lewandowski. In sintesi: se è un top club, specie se inglese, allora è interessato al giovane serbo ex Partizan di Belgrado. Lo scenario più intrigante, adesso che i giochi sono aperti fino al 31 gennaio e assodato che Dusan vuole finire la stagione in riva all'Arno?Le stesse che, in un modo o nell’altro, andrà a giocare (e, prevediamo noi, dominare) a partire dalla stagione 2022-2023.