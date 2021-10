Cheavesse intenzione di lasciare la, lo si era capito da tempo. E in fondo ci sta: lo corteggiano alcuni tra i più grandi club d’Europa, è comprensibile - con tutto il rispetto per i viola - che voglia, oltre a guadagnare di più.ha fatto il massimo per trattenerlo, conper le possibilità della sua società: 4 milioni di euro più bonus sono tantissimi per le casse dei toscani. Era legittima, magari per poi andarsene a giugno sfruttando la clausola rescissoria. Ma anche sull’entità di questa è nato un problema.Nonostante l’apprezzamento per, va riconosciuto a Vlahovic: non è scritto da nessuna parte che debba sottoscrivere un contratto che non ritiene gli convenga. Questo riguarda lui come qualsiasi professionista, calciatore o meno. Forsesenza prolungare così a lungo questa storia che ha soltanto alimentato. Ma non è una colpa grave: sicuramente ha pensato all’offerta, magari è stato tentato dalla possibilità di accettarla, poi ha deciso in modo differente (i procuratori gli hanno suggerito di prendere questa strada, anche questo ci sta).Ora si apre un altro fronte:da qui al momento in cui sarà ceduto. Già, eProbabilmente succederà nel prossimo giugno ma - chissà - potrebbe anche capitare a gennaio. Oppure mai:in teoria ha la possibilità di tenerlo, giorno della scadenza naturale del contratto. Ma: un uomo d’affari come Rocco non rinuncia ai soldi della cessione di un giocatore così importante per una questione che sarebbe esclusivamente di principio; tra l’altro anche il rendimento del calciatore quasi sicuramente ne risentirebbe.E’ una domanda che nasconde mille insidie e tanti pericoli. In Italia fatichiamo a accettare che un calciatore decida di cambiare squadra: diventa subitoalè solo l’ultimo protagonista involontario). E ciò condiziona, inevitabilmente, il suo rendimento e quello della squadra. Ecco, è proprio questo che i tifosi viola devono evitare: trasformare il caso Vlahovic in un ostacolo per il rendimento della Fiorentina. Sarebbe un peccato per una formazione che sta funzionando bene e sarebbe anche ingiusto:@steagresti