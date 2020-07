Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha avuto un rendimento negativo dopo la ripresa del campionato, e il suo agente, Darko Ristic, ha deciso di andare a Firenze per seguirlo da vicino. Come riporta la Nazione, l'attaccante serbo sta pagando l'esplosione di Cutrone e l'impiego di Kouamè, ma i viola puntano ancora su di lui per il futuro.