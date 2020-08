Dusan Vlahovic non ha preso bene il cambio contro la Spal. L'attaccante della Fiorentina al 65' è stato sostituito da Beppe Iachini dopo un'altra prova negativa: al suo posto è entrato Patrick Cutrone. Vlahovic ha chiesto spiegazioni all'allenatore, soprattutto in seguito al minutaggio ridotto delle ultime settimane. È l'unico centravanti viola a non aver trovato la rete post lockdown.