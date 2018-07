Il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore viola: "E’ un piacere essere qui con questa squadra. Ringrazio coloro che mi danno questa opportunità. A chi mi ispiro? Zlatan (Ibrahimovic, ndr). E’ un giocatore forte, con buon tecnica. Arriva dai Balcani, mi piace. La Serie A è un campionato molto difficile, cercherà di fare il mio meglio. Milenkovic disse che sarei diventato uno dei cinque italiani più forti? Abbiamo giocato insieme al Partizan Belgrado. Lo ringrazio per le sue parole. E’ uno dei tre difensori più forti in Serie A. Punti di forza e punti deboli? Il piede sinistro è il mio punto forte, mentre devo migliorare col destro e con la testa. Pioli? E’ un grande allenatore, mi piace come lavora".