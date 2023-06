Pochi minuti dopo l'inizio della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham, l'ala viola Nico Gonzalez ha raggiunto il fondo dopo uno scambio con Dodo' ed è caduto sul contrasto, rimanendo a terra: dalla curva dei sostenitori inglesi sono piovuti8 bicchieri di plastica in direzione dell'argentino, che ha impiegato del tempo per rialzarsi senza reagire nei confronti dei tifosi avversari.



Dopo la mezz'ora, stessa cosa con Biraghi che stava per battere un calcio d'angolo. Il capitano della Fiorentina ha applaudito ironico, in segno di commiserazione, prima di farsi medicare alla testa. Gli altoparlanti dello stadio hanno diffuso nelle tre lingue, inglese, italiano e ceco, un annuncio per intimare di interrompere il lancio di oggetti in campo.