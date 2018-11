La Fiorentina Women è stata multata di 500 euro per gli insulti dei propri tifosi rivolti all'attaccante della Juventus Cristiana Girelli durante l'ultimo turno di campionato. Queste le parole della centrocampista bianconera al termine dell'incontro "Rispondo con un sorriso, e come dice il mio collega juventino Bonucci la mamma degli ignoranti è sempre incinta, nonostante oggi sia la giornata contro la violenza contro le donne. Spero che questa gente non ci sia più sui campi di calcio, perché il calcio non è questo".