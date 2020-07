ACF Fiorentina comunica che, in seguito all'incorporazione in FIORENTINA SPA di FIORENTINA WOMEN'S FOOTBALL CLUB SSD A RL, la denominazione della squadra viola sarà ACF Fiorentina Femminile.



Un ulteriore segnale della ferma volontà di Rocco Commisso e di Joe Barone, che dal loro arrivo hanno sempre parlato di un’unica famiglia viola.



La Fiorentina femminile si radunerà oggi ed effettuerà i primi test e sessioni di allenamento in vista della nuova stagione sportiva.