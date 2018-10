È iniziata la spedizione inglese per la Fiorentina Women's in Champions League. " Ci siamo parlati nello spogliatoio: non vogliamo pensare alla forza del nostro avversario ma vogliamo giocare la nostra partita", ha commentato l'allenatore viola Antonio Cincotta in vista della sfida al Chelsea Women. Le ragazze gigliate, reduci dal successo in Supercoppa Italiana contro la Juventus, si sono qualificate agli ottavi di finale europei dopo aver eliminato il Fortuna Hjorring, come nella passata stagione. "Il Chelsea ha un centrocampo e un attacco stellare, temo maggiormente questi due reparti - ha proseguito Cincotta - e domani sera è solo l’andata e la possibilità di avere altri 90 minuti ci responsabilizza. Dobbiamo vivere 180' con lungimiranza", con il tecnico che dovrà fare a meno di Lyliana Kostova per infortunio.