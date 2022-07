Nonostante fino a poche settimane fa il futuro di Szymon Zurkowski sembrava potesse essere ancora ad Empoli, dopo la conferenza stampa di qualche giorno fa di Daniele Pradè la situazione pare esserci totalmente ribaltata. Adesso il centrocampista è sotto osservazione di Italiano e di tutta la dirigenza gigliata: durante il ritiro di Moena il polacco avrà finalmente quindi il modo per mettersi in mostra con la maglia viola e chissà magari conquistarsi la riconferma alla Fiorentina.



Come riportato da Il Tirreno ieri il giocatore è però rimasto escluso dalla prima amichevole stagionale dei viola, contro il Real Vicenza, e quindi le prime valutazioni sono obbligatoriamente rimandate a sabato prossimo: Zurkowski si è allenato a parte dopo un pestone ricevuto da Cabral durante l’allenamento di lunedi. Se possa essere lui il reale sostituto di Castrovilli, almeno per i primi 4 mesi di campionato, ancora non è chiaro: queste due settimane di ritiro saranno chiarificatrici e ci diranno se il polacco potrà giocarsi le sue carte in viola oppure se dovrà emigrare altrove.