"Paquetà aveva una situazione mentale dove poteva uscire solo con un prestito". A parlare così è il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, che ai microfoni di Lady Radio ha analizzato - tra le altre cose - anche una delle trattative non andate in porto nelle ultime ore di mercato. "Noi siamo stati chiari e non volevamo giocatori per sei mesi, per questo non l'abbiamo preso. Abbiamo preso invece un giovane come Agudelo, nel quale abbiamo intravisto in lui delle potenzialità incredibile. E' un giocatore anomalo che può ricoprire più ruoli".

