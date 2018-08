Appena la Juventus ha ufficializzato la rescissione consensuale con Claudio Marchisio, i tifosi della Fiorentina sono insorti sui social: "Prendiamo Marchisio, subito!", si sono scatenati i sostenitori viola. Accostato alla società toscana in passato - senza riscontri - si era trasformato in suggestione dopo i problemi fisici. Un trasferimento quasi impossibile, prima come adesso, dove il centrocampista è svincolato e libero di accordarsi con qualsiasi squadra, fuori dai termini del mercato tradizionale. I tifosi della Fiorentina, però, dovranno mettersi l'anima in pace: "Nessuna altra maglia all'infuori di quella bianconera in Italia", aveva dichiarato a febbraio il giocatore.