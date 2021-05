Dario Nardella, sindaco di Firenze, è intervenuto su Twitter nel giorno della presentazione del murale dedicato a Davide Astori: "Dopo aver conquistato un grande traguardo, Stefano Pioli è voluto tornare subito a Firenze per inaugurare con noi il murale di Davide Astori. Ci legherà sempre il dolore per quella maledetta giornata ma anche l’amore per il nostro Capitano. Grazie di cuore, mister".