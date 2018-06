Domani, domani e ancora domani. Ma la sentenza, in fin dei conti, non arriva mai. E Firenze attende, con il fiato sospeso e consapevole che, inoltre, deciderà il TAS di Losanna. Dunque, tempi ancor più dilatati. Un tormentone vero e proprio, che si protrae da settimane: l’organizzazione, il mercato e le strategie, tutto deciso ma in fase di stallo a causa dell’ignoto futuro estivo. Ci sono un torneo in Germania da declinare, una preparazione da impostare, giocatori da prendere e tutto un progetto da allineare a una possibile Europa League. Con il rischio di fare le cose troppo in fretta, con il rischio di aver aspettato invano.